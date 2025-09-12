ТСН в социальных сетях

Самолет был вынужден вернуться в аэропорт: что произошло в небе США

В США самолет развернулся в небе после столкновения с несколькими птицами. Пассажиров пересадили на другой борт.

София Бригадир
Самолет American Airlines

Самолет American Airlines / © Associated Press

Самолет American Airlines, следовавший из Филадельфии в Сан-Франциско, прервал полет из-за столкновения с несколькими птицами. Инцидент произошел вскоре после взлета из международного аэропорта.

Об этом сообщает издание CBS News.

Рейс AA 2035 сразу после столкновения развернулся в небе и вернулся в аэропорт. Лайнер совершил безопасную посадку, самостоятельно доехал до выхода на посадку, где пассажиры спокойно покинули борт. Представители авиакомпании подтвердили, что никто из людей не пострадал.

Пассажиров рейса пересадили на другой самолет, которым они продолжили путешествие в Сан-Франциско. Воздушное судно, столкнувшееся с птицами, было выведено из эксплуатации для технической проверки.

Напомним, в лесу вблизи столицы Чехии Праги разбился частный сверхлегкий самолет. На борту находились два человека, оба погибли.

