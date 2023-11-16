Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за лошади на борту

Грузовой самолет Boeing 747, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Бельгию, вынужден был срочно вернуться в аэропорт, поскольку лошадь вышла из вольера и начала ходить по салону.

Об этом пишет BBC.

Самолет направлялся в Бельгию из Нью-Йорка, но примерно через 90 минут после вылета совершил разворот, когда животное вырвалось на свободу.

Диспетчерская служба записала, как пилот сказал: "У нас на борту самолета живое животное, лошадь. Ему удалось скрыться".

Пилот, летевший рейсом 4592 авиакомпании Air Atlanta Icelandic, сообщил диспетчерской службе, что с самолетом все в порядке, но беспокойство вызывает лошадь на свободе. Он попросил ветеринара встретить самолет после приземления в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Когда самолет возвращался пилот сказал, что ему нужно слить 20 тонн горючего из-за веса самолета.

Остается непонятным, как конь выбрался наружу.

Напомним, в США самолет совершил аварийное приземление из-за подгузника для взрослых.

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