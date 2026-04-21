Самолет экстренно приземлился в Лас-Вегасе: оборудование на борту чуть не убило пилота

В воскресенье, 19 апреля, в американском Лас-Вегасе командир пассажирского самолета потерял сознание прямо во время взлета, потому что ему на голову внезапно упал тяжелый монитор. Из-за серьезной травмы коллеги второй пилот оперативно взял управление на себя и экстренно вернул воздушное судно в аэропорт вылета.

О чрезвычайном происшествии в кабине пилотов на рейсе авиакомпании Southwest Airlines, следовавшей в Рино, сообщает авиационный портал Paddle Your Own Kanoo.

Травма капитана и экстренная посадка

Инцидент произошел на борту лайнера Boeing 737, вылетавшего из Международного аэропорта имени Гарри Рида. При разгоне и начальном наборе высоты в кабине неожиданно оторвался элемент крепления HUD-монитора (системы индикации на лобовом стекле). Тяжелое оборудование упало непосредственно на голову капитана судна.

Как отмечает Aviation A2Z со ссылкой на радиоперехват диспетчеров, от сильного удара командир экипажа потерял сознание. Когда мужчина очнулся, он жаловался на то, что «видит звезды», чувствует сильное головокружение и приступы тошноты.

Второй пилот немедленно связался с авиадиспетчерами, сначала пригласив приоритетное обслуживание, а впоследствии официально объявив чрезвычайную ситуацию на борту из-за ухудшения состояния коллеги.

Спасение экипажа и задержка рейса

Благодаря быстрым и профессиональным действиям второго пилота уже через 17 минут после взлета лайнер совершил успешную посадку на взлетно-посадочной полосе 26L в Лас-Вегасе. Медицинские бригады ждали пострадавшего капитана прямо у трапа, после чего его срочно госпитализировали для полного медицинского обследования.

Борт провел на земле около 90 минут. За это время авиакомпания нашла замену травмированному командиру, и самолет успешно продлил свой рейс в штат Невада с общей задержкой в два часа.

Напомним, самолет с пассажирами дважды отклонялся от курса во время понижения. Причиной стало внезапное ухудшение состояния капитана , который потерял сознание в кабине.