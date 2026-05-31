Самолет экстренно развернули из-за подозрительного названия Bluetooth-устройства

Борт самолета

Реклама

Пассажирский рейс авиакомпании United Airlines из Нью-Йорка в Пальма-де-Майорку вынужден был экстренно вернуться в США после инцидента на борту самолета, связанного с подозрительным Bluetooth-устройством.

Об этом сообщает BILD.

Самолет Boeing 767 вылетел 30 мая, однако спустя полтора часа полета над Атлантическим океаном экипаж принял решение развернуть борт и вернуться в аэропорт вылета.

Реклама

Рейс авиакомпании United Airlines из Нью-Йорка в Пальма-де-Майорку Фото: скрин

По данным профильного издания Airlive, экипаж несколько раз обращался к пассажирам с просьбой выключить Bluetooth-соединение после того, как в списке доступных устройств появилось вызывающее беспокойство название.

Пилоты прервали рейс UA236 из-за «неустановленной угрозы» и передали диспетчерам аварийный код, используемый в случаях потенциальной опасности. После посадки в Нью-Йорке самолет встретили правоохранители.

Впоследствии выяснилось, что причиной инцидента стал 16-летний пассажир, переименовавший свою Bluetooth-колонку в «Bomb». Это название отображалось на устройствах других пассажиров и членов экипажа при поиске доступных подключений.

В настоящее время авиакомпания United Airlines не сообщает, угрожают ли подростку юридические последствия или запрет на дальнейшие полеты.

Реклама

Напомним, в Австрии экскурсионный самолет столкнулся в воздухе с парапланеристкой. Спортсменка спаслась благодаря запасному парашюту.

Новости партнеров