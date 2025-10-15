Самолет главы Пентагона совершил аварийную посадку: что произошло

Глава Пентагона Пит Хегсет / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

На обратном пути в Соединенные Штаты с заседания министров обороны НАТО, которое состоялось 15 октября в Брюсселе, самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил вынужденную посадку в Великобритании.

Об этом сообщил главный спикер Министерства войны США Шон Парнелл.

По его словам, внеплановая посадка была осуществлена из-за трещины на лобовом стекле.

«Самолет приземлился согласно стандартным процедурам, и все на борту, включая министра Хегсета, в безопасности», — добавил он.

Как сообщают обозреватели War OSINT со ссылкой на данные систем отслеживания полетов, борт ВВС США Boeing C-32, который должен был доставить министра войны Пита Хегсета из Европы в США, подал сигнал бедствия 7700.

Этот сигнал может означать отказ двигателя, медицинскую проблему, пожар на борту или другую чрезвычайную ситуацию.

После этого самолет, на котором летел Хегсет, снизился до высоты 10 000 футов (чуть более 3 000 м) — стандартного уровня при подозрении на возможную разгерметизацию салона, и развернулся в сторону Британии.

Полет самолета Пита Хегсета, который вынужденно приземлился в Великобритании

Пит Хегсет отреагировал на произошедшее в соцсетях, процитировав сообщение представителя Пентагона и добавив: «Все хорошо. Слава Богу. Продолжаем миссию!».

Как сообщалось ранее перед встречей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Пит Хегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу по покупке оружия для Украины. По его словам, Вашингтон ожидает от НАТО «огневой мощи».

Напомним, издание The New York Times. сообщило, что Министерство войны США уже разработало планы продажи или передачи ракет Tomahawk, если президент Дональд Трамп примет соответствующее решение.