Самолет из Майами в Лондон развернули над Атлантикой, потому что пассажирка не хотела одевать маску

Самолет из Майами в Лондон развернули над Атлантикой, потому что пассажирка не хотела одевать маску

Женщина к тому же была пьяна.

Рейс American Airlines Майами-Лондон пришлось возвращать в США из-за пассажирки на борту, отказавшейся выполнять карантинные правила.

Об этом пишет BBC.

Инцидент, о котором стало известно, произошел еще 19 января – рейс AAL38 со 129 пассажирами на борту развернулся над океаном примерно через час после вылета.

В новостной программе "Miami's local 10 news" один из пассажиров рассказал, что женщина сидела позади него в бизнес-классе: "У нее было очень много выпивки, и я немного нервничал. Я видел, как на табло несколько раз появлялась надпись о то, что в самолете нельзя находиться без маски. Я ожидал, что что-то подобное случится.

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Наконец, самолет развернулся в аэропорт вылета, где женщину уже ждала полиция. Ее сняли с рейса, а авиакомпания добавила в "черный список".

Другим пассажирам рейса сменили билеты на ближайшие рейсы.

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