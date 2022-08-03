Самолет с Пелоси покинул Тайвань после скандального визита

Всего делегация США провела на острове меньше суток. За это время Пелоси успела поднять шум в Китае, который считает дипломатические визиты в Тайвань легитимацией движения острова за независимость.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что визит стал испытанием дипломатической устойчивости Тайваня и возможности дать понять другим странам мира, что они могут продемонстрировать поддержку тайваньской демократии.

В то же время Тайвань начал готовиться к новым экономическим и военным ответным мерам со стороны Пекина. Так, Китай готовится провести военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Сама же Нэнси Пелоси в своем Твиттере отметила, что США останутся непоколебимыми в своей преданности народу Тайваня на следующие десятилетия.

"Для меня также было высокой честью получить от президента Тайваня Орден Благоприятных облаков из Special Grand Cordon: символ нашей ценной дружбы. Не сомневайтесь: Америка остается непоколебимой в своей преданности народу Тайваня – сейчас и на следующие десятилетия", — подчеркнула Пелоси.

Напомним, во время визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань государственное телевидение Китая продемонстрировало кадры начала учений китайской армии, ВВС и флота вокруг острова.

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