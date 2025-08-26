Самолет из Великобритании совершил экстренную посадку в России: что известно об инциденте

Самолет, приземлившийся в РФ

Самолет из лондонского аэропорта Хитроу, на борту которого находились 311 человек, совершил экстренную посадку в России сегодня утром, 26 августа. В Boeing 777-39L (ER) отказал двигатель, поэтому он пригласил посадку в Нижневартовск (Сибирь).

Об этом пишет Daily Mail.

Детали инцидента с экстренной посадкой самолета в РФ

На кадрах видно, как самолет Air China, следовавший из Лондона в Пекин, приземляется в отдаленном городе в Ханты-Мансийском автономном округе России. По сообщениям, российские власти отказались выпустить пассажиров из самолета рейса CA856/CCA856 после аварийной посадки. Российские источники сообщили, что на борту находились 265 человек, включая 15 членов экипажа, а не 311, как сообщалось ранее.

Как сообщает информационное агентство Baza, паники на борту самолета не было. Пассажирам пришлось задержаться при пересечении пограничного пункта ФСБ, из-за чего их не выпускали из самолета.

Скорее всего компания отправит резервный самолет вместе с техниками и запчастями, поскольку местные специалисты точно не смогут отремонтировать такой крупный авиалайнер в Нижневартовске.

Общеизвестно, что британские и другие западные авиакомпании больше не летают над Россией из-за войны Владимира Путина против Украины. Впрочем, китайские авиалинии, выполняющие рейсы в Великобританию и из нее, пересекают воздушное пространство России.

В сообщении Baza предупреждается, что пассажиры могут столкнуться с трудностями после приземления в городе РФ. В частности, будет сложно разместить всех людей в зоне ожидания местного аэропорта. Если визовый режим будет отменен и предоставлен доступ в местные гостиницы, британские пассажиры не смогут пользоваться своими кредитными картами, которые не действуют в России из-за санкций.

Министерство иностранных дел рекомендует избегать каких-либо поездок в страну Путина, предупреждая, что иностранцы могут быть задержаны или подвергнуты судебному преследованию за деятельность, которая рассматривается как «противоречивая интересам России».

В отчете говорится, что пилоты выбрали Нижневартовск, ведь в тот момент там была идеальная погода, а взлетно-посадочная полоса очень длинная, что делало его лучшим вариантом среди близлежащих аэропортов для столь крупного авиалайнера. Экипаж Air China подал сигнал тревоги PAN и запросил понижение. С одним работающим двигателем самолет приземлился на взлетно-посадочной полосе и вырулил на перрон.

Сообщается, что Air China отправила в Нижневартовск резервный самолет. Ожидалось, что пассажиры смогут продолжить путь в Пекин в 16:00 по лондонскому времени.

Прокремлевское издание «Шот» сообщило, что пассажиров «не планируют» пускать в терминал. Также добавляется, что на борту самолета не было ни еды, ни напитков. Кондиционеры и туалеты в самолете тоже работают. В настоящее время дверь лайнера Boeing 777 закрыта, а посадочный трап к самолету не подведен.

Ранее в Италии с самолетом British Airways произошел инцидент, из-за которого 20 человек были вынуждены сойти с борта. Так, из-за экстремальной жары, накрывшей Италию 11 августа, воздух стал менее плотным. Это, в свою очередь, означало, что для набора крейсерской высоты самолета требуется больше топлива, и именно этот вес вытеснил пассажиров.

Самолет BA Embraer ERJ-190 направлялся в Лондон-Сити из аэропорта Америго Веспуччи во Флоренции. Проблема усугублялась короткой взлетно-посадочной полосой аэропорта, которая вдвое короче Гатвика.

Сотрудники сообщили, что придется высадить 36 человек, но в итоге высадить удалось лишь около 20. British Airways извинилась перед пострадавшими пассажирами и пообещала, что сотрудники компании приложат все усилия, чтобы доставить пассажиров к месту назначения как можно быстрее.