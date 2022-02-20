Самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед войной: в МАУ взялись исправлять ситуацию

Самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед войной: в МАУ взялись исправлять ситуацию

В результате отказа экипажа лететь пассажирам пришлось ждать других рейсов.

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa не вылетел утром 19 февраля из Франкфурта в Украину из-за страха экипажа перед возможной войной.

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Как отмечается, рейс LH 1538 должен был вылететь в 9 утра с 38 пассажирами на борту. Самолет должен был прибыть во Львов.

Однако этого не случилось, поскольку экипаж отказался взлетать из-за напряженной ситуации в Украине.

После прилета во Львов самолет должен был забрать обратно в Германию 62 человека. В результате отказа экипажа лететь пассажирам пришлось ждать других рейсов.

В авиакомпании уже прокомментировали такое решение экипажа и подчеркнули, что "никого не заставляют туда летать".

В результате авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa "временно не может выполнять".

Кроме этого, МАУ увеличит емкость воздушных судов по этим маршрутам, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, речь идет об отдельных рейсах из Киева и Одессы. Рейсы из и во Львов сохраняются в обычном режиме.

"Сегодня (19 февраля – ред.) компания Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся на период с 21 по 28 февраля", — сообщил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Мининфраструктура призвала пассажиров отмененных рейсов связаться с сервисным центром Lufthansa.

Напомним, норвежская авиакомпания Norwegian останавливает полеты над Украиной из-за сложившейся ситуации, ссылаясь на оценку безопасности. А авиакомпания SkyUp Airlines возобновила продажу билетов на рейсы в и из Украины на все даты.

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