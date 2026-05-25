Самолет министра обороны Британии "завис" через Россию

Джон Гилли / © Associated Press

Россия, вероятно, применила средства радиоэлектронной борьбы против самолета Королевских ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Гили. Инцидент произошел во время полета вблизи российской границы после визита британского чиновника в Эстонию.

По данным британских медиа , GPS-сигнал самолета был заглушен на несколько часов. Поэтому экипаж временно потерял спутниковую навигацию и доступ к интернету на борту, а пилотам пришлось перейти на резервные системы ориентирования. Источники в оборонном секторе назвали такие действия "опасными и безответственными".

Инцидент произошел после того, как Гили посетил британских военных в юго-восточной Эстонии — регионе, регулярно сталкивающемся с российскими средствами РЭБ из-за близости к границам РФ. Министр отметил необходимость усиления оборонных возможностей НАТО и инвестиций в современные системы защиты.

В последнее время страны НАТО все чаще сообщают о случаях российского GPS-глушения и агрессивного поведения военной авиации РФ в Балтийском и Черноморском регионах.

Атака дронов на Латвию

7 мая иностранные беспилотники попали в воздушное пространство Латвии. В ряде районов страны объявили предупреждение об опасности. Два дрона упали на территории Латгалии. Они были украинскими.

Кроме того, один БПЛА «прилетел» на территорию нефтехранилища в городе Резекне. Возник пожар. Ее удалось быстро локализовать – открытого возгорания не зафиксировали.

Впоследствии из-за взрывов дронов на нефтебазе министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку. По его словам, этот инцидент – ответственность как военного руководства, так и его лично «как политического лидера».

