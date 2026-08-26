Самолет мог привезти в Германию смертельную инфекцию: произошла вспышка в аэропорту, есть погибший

Немецкий аэропорт / © Associated Press

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В аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии зафиксировали редкую вспышку малярии среди работников. Один сотрудник скончался, еще пятеро заразились и проходят лечение.

Об этом сообщает издание BBC.

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По данным немецких органов здравоохранения, вероятно, инфицированных тропических комаров случайно доставили в аэропорт на борту самолета.

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О смерти работника сообщила управляющая аэропортом компания Fraport.

"К сожалению, мы вынуждены подтвердить, что один сотрудник умер вследствие заражения", - заявил представитель компании BBC.

Все работники аэропорта проинформировали о ситуации и призывали обращаться к врачу в случае появления симптомов.

Как комары могли попасть в аэропорт

Еще в июле сообщалось о четырех инфицированных работниках. По данным Института Роберта Коха, они заболели в период с 4 по 6 июля.

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В ведомстве предполагают, что переносчики малярии попали в Германию самолетом. Заражение непосредственно в немецком аэропорту считается крайне редким явлением.

Обычно случаи малярии в стране фиксируют среди вернувшихся из регионов, где эта болезнь распространена. Из-за отсутствия истории путешествий врачи могут не сразу заподозрить малярию, что повышает риск болезни.

В самом аэропорту установили специальные ловушки для комаров. Пойманные насекомые планируют исследовать в лаборатории, чтобы определить их вид и происхождение.

Малярию приводят к паразитам, которые передаются через укусы определенных видов комаров. По данным ВОЗ, заболевание наиболее распространено в тропических странах и не передается непосредственно от человека к человеку.

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