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Самолет мог привезти в Германию смертельную инфекцию: произошла вспышка в аэропорту, есть погибший
В аэропорту Франкфурта зафиксировали редкую вспышку малярии среди работников. Один сотрудник скончался, еще пятеро проходят лечение.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии зафиксировали редкую вспышку малярии среди работников. Один сотрудник скончался, еще пятеро заразились и проходят лечение.
Об этом сообщает издание BBC.
По данным немецких органов здравоохранения, вероятно, инфицированных тропических комаров случайно доставили в аэропорт на борту самолета.
О смерти работника сообщила управляющая аэропортом компания Fraport.
"К сожалению, мы вынуждены подтвердить, что один сотрудник умер вследствие заражения", - заявил представитель компании BBC.
Все работники аэропорта проинформировали о ситуации и призывали обращаться к врачу в случае появления симптомов.
Как комары могли попасть в аэропорт
Еще в июле сообщалось о четырех инфицированных работниках. По данным Института Роберта Коха, они заболели в период с 4 по 6 июля.
В ведомстве предполагают, что переносчики малярии попали в Германию самолетом. Заражение непосредственно в немецком аэропорту считается крайне редким явлением.
Обычно случаи малярии в стране фиксируют среди вернувшихся из регионов, где эта болезнь распространена. Из-за отсутствия истории путешествий врачи могут не сразу заподозрить малярию, что повышает риск болезни.
В самом аэропорту установили специальные ловушки для комаров. Пойманные насекомые планируют исследовать в лаборатории, чтобы определить их вид и происхождение.
Малярию приводят к паразитам, которые передаются через укусы определенных видов комаров. По данным ВОЗ, заболевание наиболее распространено в тропических странах и не передается непосредственно от человека к человеку.
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