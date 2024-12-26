Разрыв ракеты ЗРК со шрапнелью повредил самолет и вывел из строя его системы.

Россияне сами признают, что самолет азербайджанских авиалиний сообщением Баку – Грозный был поражен их ЗРК. Однако власти РФ будут делать все, чтобы скрыть вину в авиакатастрофе и гибели людей.

Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Сети.

"Россияне (речь идет о телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ" – ред.), которые ознакомились с расшифровкой переговоров экипажа рейса "Баку-Грозный", сами признают, что самолет Азербайджанских авиалиний был поражен ПВО (ракета ЗРК содержит шрапнель)", – говорится в заявлении Коваленко.

Он также акцентировал, что отверстия в фюзеляже самолета во время полета не могли возникнуть из-за птиц. И пассажиры четко засняли это.

Разрыв ракеты ЗРК повредил самолет и вывел из строя его системы. И российский телеграм-канал даже называет зону, где могла произойти трагедия в результате работы ПВО.

Руководитель ЦПД считает, что Россия будет пытаться скрыть свою вину в катастрофе.

"Россия же не закрыла воздушное пространство над Грозным. Также самолету не дали разрешение сесть в Грозном или Махачкале не просто так. Только профессиональная работа пилотов самолета не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию россии против Украины. И сейчас россия будет делать все, чтобы скрыть собственную вину в авиакатастрофе и гибели людей", – говорится в сообщении Коваленко.

Напомним, 26 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании, следовавший из Баку в Грозный. В результате авиакатастрофы есть погибшие и пострадавшие. Перед падением пассажиры слышали взрыв, а после этого на хвосте самолета были видны отверстия, характерные для поражения ПВО.

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