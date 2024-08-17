Самолет напарника Трампа на выборах Венса совершил аварийную посадку: что произошло

После того, как самолет Трампа упал на полпути к месту назначения в прошлую пятницу, почти такая же роль постигла и его вице-президента Венса.

Самолет напарника Дональда Трампа на выборах сенатора Джей Ди Венса совершил экстренную посадку в Милуоки, штат Висконсин, после того, как пилот сообщил о механической неисправности.

Об этом сообщает Daily Best.

"Пилот сообщил, что возникла неисправность с уплотнителем двери. После объявления чрезвычайной ситуации самолет Trump Force Two вернулся в Милуоки. Как только проблема была решена, самолет вернулся на первоначально запланированный маршрут в Цинциннати", — заявил пресс-секретарь Венса Тейлор Ван Кирк.

Напомним, бывший президент Дональд Трамп также столкнулся с некоторыми проблемами 9 августа, когда его Boeing 757 упал на полпути, где он должен был выступить в Университете штата Монтана.

Читайте также: