Самолет направляется в Киев: Украина эвакуировала из Афганистана еще около 100 граждан

Самолет направляется в Киев: Украина эвакуировала из Афганистана еще около 100 граждан

Участие в переговорах по эвакуации украинцев принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 100 граждан.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Сегодня утром (23 сентября) переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов", — говорится в сообщении.

В управлении разведки также добавили, что Украина вошла в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

Напомним, в августе после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан" США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

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