Самолет направляется в Киев: Украина эвакуировала из Афганистана еще около 100 граждан

Участие в переговорах по эвакуации украинцев принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.
Украина эвакуировала из Афганистана еще около 100 граждан.
Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Сегодня утром (23 сентября) переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов", — говорится в сообщении.
В управлении разведки также добавили, что Украина вошла в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.
Напомним, в августе после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан" США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.