- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2016
- Время на прочтение
- 1 мин
Самолет не взлетел из аэропорта из-за шалости ребенка
Маленький ребенок отказался пристегнуться во время вылета, поэтому экипаж решил отменить рейс.
В Канаде полет пассажирского самолета завершился еще до взлета. Экипаж решил вернуть самолёт в терминал, поскольку ребёнок отказался пристегнуться ремнем безопасности. В итоге рейс был отменён, и пассажиры вылетели только на следующий день.
Об этом пишет People.
Инцидент произошел 6 августа в международном аэропорту Виктория (YYJ). Самолёт выполнял рейс PD444 в Торонто и рулил к взлётно-посадочной полосе, когда экипаж заметил ситуацию, препятствовавшую безопасному взлёту.
Представитель авиакомпании Porter Airlines сообщил журналу People, что после выезда с стоянки экипаж заметил маленького ребенка, стоявшего на сиденье. «После выезда из терминала и направления к взлетно-посадочной полосе маленький ребенок стоял на сиденье и отказался пристегнуться ремнем безопасности. Попытки родителей и экипажа решить эту проблему оказались безуспешными», — сообщила авиакомпания. В результате пилоты решили вернуться в терминал.
Вернувшись на перрон аэропорта, пассажиры вышли из самолета, а экипаж приступил к процедурам, связанным с разгрузкой багажа и оформлением новой летной документации.
Однако вся операция заняла слишком много времени. Авиакомпания Porter Airlines пояснила, что не смогла выполнить все формальности до ночного закрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту YYJ, которое началось в 12:30, что привело к отмене рейса.
Поэтому самолет совершил рейс только на следующий день.