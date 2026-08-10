Самолет не взлетел из аэропорта из-за шалости ребенка

В Канаде отменили рейс из-за шалости ребенка / © pexels.com

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В Канаде полет пассажирского самолета завершился еще до взлета. Экипаж решил вернуть самолёт в терминал, поскольку ребёнок отказался пристегнуться ремнем безопасности. В итоге рейс был отменён, и пассажиры вылетели только на следующий день.

Об этом пишет People.

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Инцидент произошел 6 августа в международном аэропорту Виктория (YYJ). Самолёт выполнял рейс PD444 в Торонто и рулил к взлётно-посадочной полосе, когда экипаж заметил ситуацию, препятствовавшую безопасному взлёту.

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Представитель авиакомпании Porter Airlines сообщил журналу People, что после выезда с стоянки экипаж заметил маленького ребенка, стоявшего на сиденье. «После выезда из терминала и направления к взлетно-посадочной полосе маленький ребенок стоял на сиденье и отказался пристегнуться ремнем безопасности. Попытки родителей и экипажа решить эту проблему оказались безуспешными», — сообщила авиакомпания. В результате пилоты решили вернуться в терминал.

Вернувшись на перрон аэропорта, пассажиры вышли из самолета, а экипаж приступил к процедурам, связанным с разгрузкой багажа и оформлением новой летной документации.

Однако вся операция заняла слишком много времени. Авиакомпания Porter Airlines пояснила, что не смогла выполнить все формальности до ночного закрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту YYJ, которое началось в 12:30, что привело к отмене рейса.

Поэтому самолет совершил рейс только на следующий день.

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