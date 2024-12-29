"Самолет обстреляли с земли": президент Азербайджана Алиев озвучил причину катастрофы в Актау

Самолет Azerbaijan Airlines был выведен из управления с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обстрелян с земли на территории России, близ Грозного, что привело к его катастрофе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению.

По его словам, после открытия черных ящиков станет известно больше деталей крушения, в частности, почему самолет не смог приземлиться в Грозном. Он также подчеркнул, что важно выяснить, как именно средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом и как удар и взрыв в воздухе сказались на ситуации. Президент отметил, что попытки отрицать эти факты являются абсурдными и бессмысленными.

Он заявил, что в результате обстрела с земли сильно пострадала хвостовая часть самолета, что способствовало его крушению.

Также Алиев высоко оценил профессионализм и героизм пилотов, которые, несмотря на невозможность управлять самолетом во время аварии, сделали все возможное для спасения пассажиров.

Президент Азербайджана заявил, что российские официальные структуры пытались скрыть факт уничтожения самолета, распространив версию о взрыве газового баллона на борту. Это было сделано для того, чтобы замаскировать настоящие причины катастрофы.

"Мы четко выразили свои требования российской стороне... Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, она должна наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности, а также выплатить компенсацию государству Азербайджан и пострадавшим пассажирам и членам экипажа", — сказал Алиев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фото и видео с места крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", который 25 декабря упал на территории Казахстана, красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию.

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