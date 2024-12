Самолет оказался за пределом взлетно-посадочной полосы и чуть не упал в ледяной океан – фото

Самолет Boeing 737 вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился в 15 метрах от падения в ледяной океан.

Об этом сообщает Need To Know.

Представитель бюджетной авиакомпании сообщил, что на борту самолета на тот момент находились 165 пассажиров и шесть членов экипажа.

Рейс DY430 вылетел из столицы Норвегии Осло в город Мольде на северном побережье полуострова Ромсдаль 19 декабря. Внутренний рейс, который длится около 45 минут, вылетел часом позже в 18:19, после чего из-за неблагоприятных погодных условий сошел со взлетно-посадочной полосы в Мольде.

Boeing 737-800, зарегистрированный как LN-NIP, остановился в 15 метрах от падения в ледяной океан, окружающий большую часть аэродрома.

Самолет, которому уже 11 лет, остановился на расстоянии около 150 метров от конца взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были эвакуированы из самолета через аварийные трапы.

Самолет Boeing 737 / Фото: скриншот с видео

Власти выясняют, что стало причиной того, что самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Норвежский представитель сообщил, что был очень сильный ветер, а взлетно-посадочная полоса была скользкой из-за низкой температуры.

Оператор аэропорта Avinor и местная полиция заявили, что еще слишком рано делать выводы о состоянии взлетно-посадочной полосы, но подтвердили, что в регионе были зафиксированы сильные порывы ветра.

Несколько пассажиров заметили, что самолет приземлился дальше вдоль взлетно-посадочной полосы, чем обычно, добавив, что некоторые люди обеспокоены этим. Их доставили в терминал аэропорта, где они ответили на вопросы следователей, расследовавших аварию.

Avinor, аварийные службы и кризисная команда муниципалитета оказали помощь на месте происшествия.

Аэропорт Молде временно закрыл взлетно-посадочную полосу и приостановил все полеты. Норвежское управление по расследованию безопасности оценивает ситуацию.

