Самолет Пашиняна застрял в небе над Москвой: атака дронов парализовала аэропорты (фото)
Четыре московских аэропорта временно закрывались из-за дроновой атаки, что привело к задержке более 170 рейсов и ночевке пассажиров в терминалах.
Из-за ночной атаки дронов на Москву и Подмосковье 11 декабря самолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не смог приземлиться в российской столице и был вынужден направляться на запасной аэродром.
Об этом сообщил российский телеграм-канал Baza.
Самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытия воздушного пространства и был вынужден отправиться на запасной аэродром. В результате ночной атаки дронов в московских аэропортах задержали более 170 рейсов.
По данным телеграм-канала, борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью в ожидании разрешения на посадку, но так его и не получил. В конце концов самолет направили в «Пулково», где он приземлился около 01:00.
Глава правительства Армении направлялся в Москву после визита в Германию и планировал принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.
Отмечается, что Подмосковье пережило одну из самых масштабных атак последних месяцев — системы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника. Местные жители сообщали о взрывах в Зеленограде, Раменском, Одинцово и Дубне. В этих районах «бавовна» продолжалась даже под утро, вместе с шумом дронов, пролетавших над городами.
Четыре московских аэропорта — «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» — поочередно вводили ограничения. Всего более 170 рейсов задержали, отменили или направили на разворот. Значительную часть самолетов переориентировали на аэропорт «Пулково». Два международных рейса почти полтора часа кружили над Владимирской областью: один борт отправили в Петербург, другой оставался в ожидании «окна» в воздухе.
Во «Внуково» пассажиры встречали утро прямо в терминале — люди раскладывали карематы, коробки и занимали скамейки, проводя ночь в аэропорту.
К слову, в ночь на 11 декабря дроны атаковали Великий Новгород в России, где вспыхнул пожар на химзаводе ПАО «Акрон», который производит удобрения и промышленные продукты. Эта атака произошла на фоне самой масштабной атаки дронов на Россию за последнее время, которая также коснулась Москвы, Подмосковья и Смоленской области.