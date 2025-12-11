Самолет Пашиняна застрял в небе над Москвой: атака дронов парализовала аэропорты (фото)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / © Associated Press

Из-за ночной атаки дронов на Москву и Подмосковье 11 декабря самолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не смог приземлиться в российской столице и был вынужден направляться на запасной аэродром.

Об этом сообщил российский телеграм-канал Baza.

Самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытия воздушного пространства и был вынужден отправиться на запасной аэродром. В результате ночной атаки дронов в московских аэропортах задержали более 170 рейсов.

По данным телеграм-канала, борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью в ожидании разрешения на посадку, но так его и не получил. В конце концов самолет направили в «Пулково», где он приземлился около 01:00.

Глава правительства Армении направлялся в Москву после визита в Германию и планировал принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Отмечается, что Подмосковье пережило одну из самых масштабных атак последних месяцев — системы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника. Местные жители сообщали о взрывах в Зеленограде, Раменском, Одинцово и Дубне. В этих районах «бавовна» продолжалась даже под утро, вместе с шумом дронов, пролетавших над городами.

Четыре московских аэропорта — «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» — поочередно вводили ограничения. Всего более 170 рейсов задержали, отменили или направили на разворот. Значительную часть самолетов переориентировали на аэропорт «Пулково». Два международных рейса почти полтора часа кружили над Владимирской областью: один борт отправили в Петербург, другой оставался в ожидании «окна» в воздухе.

Во «Внуково» пассажиры встречали утро прямо в терминале — люди раскладывали карематы, коробки и занимали скамейки, проводя ночь в аэропорту.

Люди в аэропорту Москвы во время задержания рейсов из-за атаки БпЛА

К слову, в ночь на 11 декабря дроны атаковали Великий Новгород в России, где вспыхнул пожар на химзаводе ПАО «Акрон», который производит удобрения и промышленные продукты. Эта атака произошла на фоне самой масштабной атаки дронов на Россию за последнее время, которая также коснулась Москвы, Подмосковья и Смоленской области.