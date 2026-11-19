Птица прервала полет EasyJet / © Getty Images

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Пассажирский самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из британского Бристоля в Эдинбург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета через несколько минут после взлета. Причиной стало столкновение с птицей. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию, изменили курс и попросили разрешения на возвращение.

Об инциденте сообщает издание Metro.

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Самолет подал сигнал бедствия над Уэльсом

Инцидент произошел утром 18 ноября во время рейса из Бристоля в Эдинбург. Airbus вылетел незадолго до 9:30, но уже через несколько минут экипаж передал авиадиспетчерам код 7700 — международный сигнал, означающий общую чрезвычайную ситуацию на борту.

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Самолет развернулся над национальным парком Брекон-Биконс в Южном Уэльсе, после чего несколько раз кружил над Бристольским заливом вблизи города Вестон-супер-Мер. Приблизительно через 40 минут после вылета он благополучно приземлился в аэропорту Бристоля.

После приземления воздушное судно было встречено экстренными службами. В авиакомпании пояснили, что это была стандартная мера пресечения в соответствии с процедурами безопасности.

Что произошло с пассажирами

Представитель EasyJet подтвердил, что причиной возвращения стало столкновение с птицей после взлета.

«Рейс EZY213 из Бристоля в Эдинбург сегодня утром вернулся в Бристоль из-за столкновения с птицей после взлета. Самолет нормально приземлился, а экстренные службы встретили его по прибытии как меру пресечения в соответствии со стандартными процедурами», — пояснили в авиакомпании.

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По информации издания, никто из пассажиров не пострадал. EasyJet организовала замену самолета, чтобы люди могли продолжить поездку. Резервный борт вылетел из Бристоля в 11:55 и прибыл в Эдинбург в 13:00. Из-за инцидента пассажиры добрались до места назначения почти на четыре часа позже запланированного времени.

Столкновение с животными — последние новости

Птицы могут представлять серьезную опасность для самолетов даже вскоре после взлета. В марте 2025 года грузовой самолет FedEx столкнулся с птицей после вылета из аэропорта Ньюарка в США. В результате удара загорелся один из двигателей, поэтому экипаж объявил чрезвычайное положение и вернулся в аэропорт. Приземление прошло удачно.

Опасность может подстерегать самолеты и непосредственно на взлетно-посадочных полосах. В октябре 2026 года в Танзании пассажирский самолет во время разгона перед взлетом столкнулся с зеброй. После обнаружения повреждений шасси экипажа пришлось сменить маршрут и совершить аварийное приземление на другом аэродроме.

Авиационные инженеры заранее проверяют, как самолеты способны выдерживать подобные удары. Для этого существует необычный тест: в лабораториях запускают в двигатели и лобовые стекла самолетов мертвых кур с помощью специальных пневматических пушек. Так инженеры моделируют столкновение с птицами во время полета и проверяют, выдержит ли конструкция удар.

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