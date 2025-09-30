- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1600
- Время на прочтение
- 1 мин
Самолет после взлета в Барселону неожиданно развернулся в Варшаву — что произошло
В Варшаве самолет WizzAir с пассажирами на борту вынужден был вернуться после взлета.
Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в Барселону, был вынужден экстренно вернуться в польскую столицу сразу после взлета из-за технической неисправности.
Об этом сообщило издание RMF FM.
Инцидент произошел утром 30 сентября. На борту находилось более 150 пассажиров. По данным пресс-службы аэропорта имени Фридерика Шопена, самолет успешно приземлился, пострадавших нет.
Именно техническая неисправность стала причиной возвращения самолета. Подробностей о характере проблемы не сообщается.
По информации СМИ, запланированный рейс Варшава — Барселона в этот день, скорее всего, будет отменен.
Напомним, во Франции два пассажирских самолета чудом избежали столкновения — пассажиры остались шокированы.