Самолет WizzAir / © Reuters

Реклама

Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в Барселону, был вынужден экстренно вернуться в польскую столицу сразу после взлета из-за технической неисправности.

Об этом сообщило издание RMF FM.

Инцидент произошел утром 30 сентября. На борту находилось более 150 пассажиров. По данным пресс-службы аэропорта имени Фридерика Шопена, самолет успешно приземлился, пострадавших нет.

Реклама

Именно техническая неисправность стала причиной возвращения самолета. Подробностей о характере проблемы не сообщается.

По информации СМИ, запланированный рейс Варшава — Барселона в этот день, скорее всего, будет отменен.

Напомним, во Франции два пассажирских самолета чудом избежали столкновения — пассажиры остались шокированы.