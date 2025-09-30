ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1600
Время на прочтение
1 мин

Самолет после взлета в Барселону неожиданно развернулся в Варшаву — что произошло

В Варшаве самолет WizzAir с пассажирами на борту вынужден был вернуться после взлета.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Самолет WizzAir

Самолет WizzAir / © Reuters

Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в Барселону, был вынужден экстренно вернуться в польскую столицу сразу после взлета из-за технической неисправности.

Об этом сообщило издание RMF FM.

Инцидент произошел утром 30 сентября. На борту находилось более 150 пассажиров. По данным пресс-службы аэропорта имени Фридерика Шопена, самолет успешно приземлился, пострадавших нет.

Именно техническая неисправность стала причиной возвращения самолета. Подробностей о характере проблемы не сообщается.

По информации СМИ, запланированный рейс Варшава — Барселона в этот день, скорее всего, будет отменен.

Напомним, во Франции два пассажирских самолета чудом избежали столкновения — пассажиры остались шокированы.

Дата публикации
Количество просмотров
1600
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie