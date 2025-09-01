Самолет президента ЕК "потерял GPS" над Болгарией: Еврокомиссия обвиняет Москву

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS-системы самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту во время пролета над Болгарией в понедельник.

Об этом сообщает Fox News.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Пловдива. Она отметила, что полученная от болгарских властей информация указывает на то, что причиной проблем с GPS стало "явное вмешательство со стороны России".

"Этот инцидент подчеркивает важность миссии президента в прифронтовых государствах ЕС", — добавила Подеста.

Фон дер Ляйен и другие европейские лидеры скептически относятся к инициативам президента США Дональда Трампа относительно сотрудничества с Владимиром Путиным в поисках мира в Украине. В августе президент Еврокомиссии посетила Белый дом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также объявила о новой волне санкций против Москвы.

Инцидент с глушением GPS произошел спустя несколько дней после встречи специального представителя Белого дома Стива Уиткоффа с украинскими чиновниками, среди которых были глава Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица. По словам представителей администрации США, встреча была посвящена обновлению статуса переговоров и подтверждению цели — стимулировать Украину и Россию к достижению соглашения о прекращении войны.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что Кремль ведет гибридную кампанию против стран НАТО. Россия использует помехи GPS, чтобы подорвать военную логистику Альянса. В частности, в Финляндии, Польше и странах Балтии зафиксировали резкий рост количества глушений навигационных сигналов, что заставило четыре европейских государства обратиться в Международный союз телекоммуникаций.