- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 2 мин
Самолет президента ЕК "потерял GPS" над Болгарией: Еврокомиссия обвиняет Москву
Еврокомиссия подтвердила вмешательство в работу GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен во время полета над Болгарией. Представители ЕС считают, что за инцидентом стоит Россия.
Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS-системы самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту во время пролета над Болгарией в понедельник.
Об этом сообщает Fox News.
Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Пловдива. Она отметила, что полученная от болгарских властей информация указывает на то, что причиной проблем с GPS стало "явное вмешательство со стороны России".
"Этот инцидент подчеркивает важность миссии президента в прифронтовых государствах ЕС", — добавила Подеста.
Фон дер Ляйен и другие европейские лидеры скептически относятся к инициативам президента США Дональда Трампа относительно сотрудничества с Владимиром Путиным в поисках мира в Украине. В августе президент Еврокомиссии посетила Белый дом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также объявила о новой волне санкций против Москвы.
Инцидент с глушением GPS произошел спустя несколько дней после встречи специального представителя Белого дома Стива Уиткоффа с украинскими чиновниками, среди которых были глава Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица. По словам представителей администрации США, встреча была посвящена обновлению статуса переговоров и подтверждению цели — стимулировать Украину и Россию к достижению соглашения о прекращении войны.
Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что Кремль ведет гибридную кампанию против стран НАТО. Россия использует помехи GPS, чтобы подорвать военную логистику Альянса. В частности, в Финляндии, Польше и странах Балтии зафиксировали резкий рост количества глушений навигационных сигналов, что заставило четыре европейских государства обратиться в Международный союз телекоммуникаций.