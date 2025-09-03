Самолет президента Литвы не смог сразу приземлиться в Вильнюсе: детали инцидента

Президент ЛитвыГитанас Науседа

Реклама

В аэропорту Вильнюса произошел авиационный инцидент, из-за которого самолет литовских ВВС Spartan с президентом Гитанасом Науседой на борту не смог совершить посадку. Возвращаемое из Хельсинки воздушное судно вынуждено было кружить над центральной частью страны, пока ситуация не была урегулирована. По предварительным данным, причиной задержки стало появление неизвестного беспилотника в районе аэропорта.

Об этом сообщило литовское издание Delfi.

Детали чрезвычайной ситуации

Как сообщил представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас, самолет с президентом Науседой успешно приземлился в Вильнюсе. Однако он не стал комментировать причины, вызвавшие задержку, ссылаясь на то, что этот вопрос находится в сфере ответственности Службы воздушной навигации.

Реклама

Сообщество авиационных энтузиастов (споттеров) Lithuanian Planespotters, занимающихся фотографированием, отслеживанием и документированием полетов самолетов в Литве, на своей странице в Facebook уточнило, что после 21:00 военный транспортник C-27J Spartan не смог приземлиться.

Службы управления полетами получили сообщение о дроне в окрестностях аэропорта, что стало причиной приостановки посадочных операций. Самолет президента выполнил маневр "missed approach" и примерно пол часа кружил над городом Неменчино.

«Когда ситуация стала безопасной, примерно через 30 минут, самолету разрешили совершить посадку с помощью инструментальной системы (ILS). Spartan с президентом на борту успешно сел в Вильнюсе», — говорилось в сообщении.

Контекст инцидента: угроза дронов

По данным издания The Defense Post, этот инцидент является лишь одним из ряда схожих случаев, фиксировавшихся в последнее время. Дрон, который, вероятно, залетел со стороны Беларуси, был позже найден на полигоне в Гайжюнае.

Реклама

Такие беспилотные аппараты часто используются в качестве приманок, чтобы перегрузить системы противовоздушной обороны. Министерство обороны Литвы обязалось пересмотреть протоколы реагирования, чтобы позволить военным быстрее сбивать такие аппараты.

"Я считаю это провокацией", - прокомментировал инцидент Миндаугас Синкевичюс, временный глава властной Литовской социал-демократической партии.

Эксперты по безопасности обращают внимание на то, что подобные инциденты с дронами являются частью более широкой стратегии тестирования и запугивания. Они становятся все более частыми, что вынуждает власти Литвы и других стран-членов НАТО усиливать меры безопасности, особенно в воздушном пространстве.

Напомним, инцидент в воздухе произошел еще с одним самолетом ЕС, на борту которого находилось военное руководство Германии. Высшее военное чиновник Германии Карстен Бройер сообщил, что во время полетов сталкивался с препятствиями для GPS.