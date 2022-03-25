Самолет президента Польши, направлявшегося на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку

Президентский самолет летел в Жешув, где должны встретиться президенты Польши и США.

Самолет с Анджеем Дудой на борту, направлявшимся на встречу с американским президентом Джо Байденом, был вынужден вернуться в аэропорт имени Шопена по техническим причинам.

Об этом сообщает канцелярия польского президента, передает ряд местных СМИ.

Известно, что президентский самолет летел в Жешув, где должны встретиться президенты Польши и США.

Отмечается, что президентское воздушное судно вылетело из Варшавы, но повернуло обратно через несколько десятков километров, около Варки, по техническим причинам. В Бюро международной политики президента сообщили, что Анджей Дуда вылетел в Жевуш резервным самолетом. Из-за инцидента программа визита президентов Польши и США в Жешуве будет несколько изменена.

"Была аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Сейчас мы перед вылетом резервного самолета в Жешув", – сказал глава Бюро международной политики президента Якуб Кумоч.

Напомним, 25 марта в Жешуве запланирована встреча американского и польского президентов Джо Байдена и Анджея Дуды. Среди обсуждений — вопросы прекращения войны в Украине, новые шаги по сдерживанию военной агрессии России и помощь украинским беженцам.

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