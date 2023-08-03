Самолет Пригожина в шестой раз прилетел в Беларусь, в третий раз — со времени мятежа в РФ

Из России в Мачулищи прилетели два бизнес-джета, связанные со структурами "Вагнера".

В четверг, 3 августа, из Санкт-Петербурга в Беларусь снова прилетел бизнес-джет ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает мониторинговая белорусская группа "Белорусские Гаюн".

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"Сегодня (3 августа — ред.) в 8:55 на военный аэродром "Мачулищи" из Санкт-Петербурга снова прилетел бизнес-джет, связанный со структурами ППК "Вагнер", с рег. номером RA-0287. Именно этот самолет прилетает в Беларусь в третий раз со времени мятежа, — говорится в сообщении.

Авторы паблика напоминают, что RA-02795 – это не основной самолет Пригожина, который после визита в Беларусь от 19 июля стоит в Москве.

Также известно, что из России в Мачулищи прилетел еще один бизнес-джет.

"Также на военном аэродроме "Мачулищи" в 09:20 сел другой частный самолет Beech C90gti King Air с реестром Nomer RA-07893 Рейс из Шереметиво", — отметили аналитики.

Полигоны "вагнеровцев" в Беларуси

Напомним, по данным СМИ, "вагнеровцы" возводят укрепления на еще одном полигоне в Беларуси. Российские наемники будут укреплены на территории полигона "Репище" близ Осиповичей Могилевской области Беларуси. Полигон расположен в 15 километрах от другого лагеря в селе Цель.

Кроме того, в Беларуси обнаружили еще одну локацию, где располагаются наемники ППК "Вагнер". Так, с середины июля они используют старые военные склады, расположенные на территории бывшего военного городка №28 "Поймы" под Осиповичами. Рядом находится большая военная база ПВК.

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