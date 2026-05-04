Самолет протаранил дом в Бразилии: жуткие подробности авиакатастрофы (фото, видео)

Авиакатастрофа в Белу-Оризонте, Бразилия. / © AFP

В бразильском городе Белу-Оризонте легкого моторный самолет врезался в малоэтажное здание в густонаселенном районе Сильвейра. В результате авиакатастрофы погибли пилот и второй пилот, еще трое находившихся на борту получили серьезные ранения.

Об этом сообщает The Sun.

Что известно об авиакатастрофе в Бразилии

Сообщается, что самолет модели EMB-721C вылетел из аэропорта Пампулья в 12:16. Вскоре пилот сообщил диспетчерам о сложностях во время взлета. Уже в 12.25 на место падения вызвали спасателей. Пожарные отметили, что самолет врезался в лестничную клетку здания, что помогло избежать жертв среди жильцов дома.

«Он [самолет] врезался между третьим и четвертым этажами, в лестничную клетку. Если бы оно ударило по стенам, то могло бы задеть некоторые жилые дома; эти квартиры были заселены. Мы увидели конструкцию попавшего внутрь лестничную клетку самолета, не задев никаких других квартир», — отметил лейтенант пожарной службы Рауль.

Свидетельства очевидцев

Жительница дома Авани Соарес рассказала, что сначала не поняла, что произошло, из-за густой пыли и сильного запаха горючего.

«Все потемнело, упало много обломков, и я подумала: „Мир кончился“. На другом этаже люди кричали о помощи. Я не знала, что делать. Потом я подбежала к окну, потому что совсем стемнело. Потом я увидела это и сказала: „Это не может быть самолет“», — вспоминает женщина.

По данным Национального агентства гражданской авиации (ANAC), разбился самолет 1979 года выпуска, владельцем которого является Флавио Лоурейро Салгейро. Причины аварии выясняют следователи Центра расследования и предотвращения авиационных событий (CENIPA) при поддержке Воздушных сил Бразилии (FAB). Параллельное расследование начала Гражданская полиция штата Минас-Жерайс.

