Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин не опоздал на встречу с президентом США Жональдом Трампом, которая состоится 15 августа на авиабазе Элмендорф в Анкоридже на Аляске. Его самолет Ил-96 приземлился приземлился вовремя - незадолго до 11 часов по местному времени (22 часа по Киеву).

Об этом сообщают пропагандисты российских государственных СМИ, передает CNN.

Специально для Путина на американскую авиабазу доставили лимузины Aurus с российскими номерами, одним из которых будет пользоваться президент государства-агрессора.

Как сообщалось ранее, самолет президента США Дональда Трампа первым прибыл на Аляску

Камеры журналистов зафиксировали открытую дверь президентского самолета Air Force One, однако американский лидер пока не сошел на землю. Вероятно, он ждет появления своего визави.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры Трампа и Путина на Аляске 15 августа будут длительными и продуктивными

