Самолет Путина "засветился" в воздушном пространстве Беларуси: СМИ показали номер рейса и странную траекторию полета

Президент России Владимир Путин уже направляется к своему коллеге — самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который ждет его. В Минске собрались прибывшие с неожиданным визитом Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

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"В воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса – RSD111. Предполагаем, что для конспирации в 14:30 из московского аэропорта" Внуково" был поднят другой Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96020. Номер рейса — RSD1/RSD001. Кроме того, утром в Санкт-Петербург перегнали сразу два борта Путина — RA-96022 и RA-96014. Второй после взлета Путина был поднят в небо", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 декабря в Минск прилетит Владимир Путин. Ожидается, что он проведет личную встречу с Александром Лукашенко.

Аналитики из Института изучения войны считают, что Путин может отдать приказ на проведение новых масштабных операций, но Лукашенко вряд ли привлечет свою армию.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что Путин обсудит с Лукашенко привлечение вооруженных сил Беларуси к войне против Украины.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, белорусская армия не планирует воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.

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