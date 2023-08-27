"Самолет рассыплется в воздухе": появилось видео, как Пригожин предсказал свою смерть

Почему это пророчество Пригожина не распространяют российские медиа.

Ликвидированный руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предсказал свою смерть.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Бутус Плюс".

На опубликованных кадрах Пригожин говорит, что РФ стоит на грани катастрофы.

"Лучше убейте меня, я должен честно сказать – Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать все винтики, самолет рассыплется".

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Интересно, что почему-то пророчество Пригожина не распространяют российские медиа.

Напомним, что в Кремле называют "абсолютной ложью " заявления о том, что за гибелью главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе может стоять администрация президента РФ.

Значительная популярность у РФ руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина даже после его гибели является вызовом для российского диктатора Владимира Путина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что падение самолета в Тверской области 23 июля, на котором находились главы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, свидетельствуют о начале транзита власти по территории РФ.

Тем временем в Вашингтоне пытаются выяснить, каким образом был сбит самолет, на котором находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕ МОЛЧАТ, НО есть ТРИ версии, что могло произойти с Пригожиным и Уткиным!

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