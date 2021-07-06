Самолет разорвало и начался пожар, 28 погибших: все о смертельном крушении Ан-26 на Камчатке

В Сети продолжают публиковать фото и видео с места падения самолета.
В России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, не вышел на связь 6 июля.
По предварительной информации, на борту самолета находилось 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть человек экипажа.
РосСМИ со ссылкой на спасателей сообщили, что видимость у поселка, где пропал самолет, была нормальная, но сплошная низкая облачность.
Сразу же был создан специальный штаб, район маршрута начали исследовать два вертолета и спецсамолЕт. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Позже спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки и предположили, что возможно его издает аварийный радиобуй пропавшего самолета Ан-26.
Между тем еще один вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетает в городской округ "поселок Палана" для поиска самолета. В МЧС РФ пообещали при необходимости привлечь дополнительную авиацию.
Впоследствии в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26, с которым пропала связь во время рейса.
Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Пассажирский самолет Ан-26 полностью разрушен.
Позже появилось первое фото с места аварии.
В свою очередь экстренные службы сообщили, что от удара его разорвало на две части и начался пожар. Шансов на спасение не было.
СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.
Через некоторое время в санавиации региона подтвердили информацию о погибших: в авиакатастрофе на Камчатке (Россия) погибли все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26. Всего на борту находились 28 человек.
На данный момент тела не найдены, сегодня поисковые работы завершены и продолжатся завтра.
По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, экипаж самолета был опытным. Также он подтвердил, что обломки самолета нашли вблизи поселка Палана.
В Сети тем временем продолжают публиковать фото и видео с места падения самолета.