Самолет-разведчик ВВС США замечен возле берегов Крыма: как изменится стратегия Пентагона при Трампе

Согласно данным из открытых источников, американский военный самолет собирал разведданные о российских позициях, пролетев в среду, 5 февраля, вблизи побережья аннексированного Крыма. Это первая пилотируемая миссия ВПС США после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что первым на этот факт обратил внимание OSINT-аналитик, который пишет под ником "MeNMyRC" в социальной сети X. По его мнению, возобновление пилотируемых разведывательных миссий США, возможно, является признаком нового и более смелого подхода Пентагона при президенте Дональде Трампе.

Ранее ВВС США отправляли разведывательные самолеты в Черное море с баз союзников в Европе для наблюдения за военными передвижениями в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году. После начала российско-украинской войны в феврале 2022 года вылеты с экипажем были заменены полетами дронов из-за увеличения потенциальных рисков для безопасности военнослужащих армии США.

Данные с сайта Flightradar24 показали, что американский самолет радиотехнической разведки RC-135V Rivet Joint с позывным "JAKE17" в среду примерно 4 часа кружил в международном воздушном пространстве примерно в 160 км к юго-западу от Севастополя.

Самолеты класса Rivet Joints обеспечивают сбора, анализа и передачу разведданных в режиме, близком к реальному времени. Экипаж такого самолета насчитывает более 30 военнослужащих.

"MeNMyRC" предположил, что Пентагон мог отдать своим ВВС "новые приказы", что может быть расценено в Кремле как новый вызов.

"Как только началась война, США прекратили пилотируемые операции у берегов Севастополя. Это серьезное изменение позиции", – написал аналитик.

По информации издания, США – далеко не единственный член НАТО, который следит за российскими войсками в Крыму. На вооружении ВВС Великобритании, например, тоже есть три самолета RC-135W Rivet Joints, которые регулярно проводят разведку в Черном море.

Аналогичные разведывательные миссии совершаются и в Балтийском море для сбора разведывательной информации о Калининграде.

"Тот факт, что США возвращают стратегические активы в Черное море (операции RC-135 были ключевым способом отслеживания наращивания военной мощи России), совпадает со слухами, что Запад снял ограничения на дальние удары. Это интересное развитие событий", – прокомментировал ситуацию американский обозреватель внешней политики Блейк Аллен.

Напомним, Newsweek со ссылкой на экспертов пишет, что северокорейские солдаты, якобы отступившие с поля боя в Курской области после значительных потерь, вернутся к боевым действиям против Украины. Вероятно, это произойдет после перегруппировки, переподготовки или ротации новых войск.

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