Самолет развернулся через 4 минуты после взлета из-за состояния пилота: подробности

Самолет авиакомпании Delta Air Lines / © Associated Press

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В США самолет авиакомпании Delta Air Lines был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета всего через четыре минуты после старта из-за резкого ухудшения здоровья пилота. На борту находились 178 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.

Об этом пишет People.

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Самолет Boeing 757-300 отправился из международного аэропорта Миннеаполис — Сент-Пол (MSP) в 11:29 по местному времени 31 августа, направляясь в Орландо, штат Флорида. По данным FlightAware, продолжительность полета должна была составлять не более трех часов. Впрочем, уже в 11:33 член экипажа обратился к диспетчерам с просьбой вернуть самолет в аэропорт.

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«Нам нужно вернуться на аэродром. Характер чрезвычайной ситуации: у нас возможная потеря трудоспособности пилота… Мы хотели бы немедленно вернуться», — сказал член экипажа в записи переговоров с диспетчерами.

После этого лайнер изменил курс и начал двигаться назад в сторону MSP. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию, благодаря чему самолет получил приоритет при обслуживании диспетчерами. Как свидетельствуют данные FlightAware, перед посадкой Boeing 757-300 выполнил полный круг.

В Федеральном управлении гражданской авиации США подтвердили, что самолет безопасно приземлился около 11:50. Представители ведомства заявили о намерении расследовать обстоятельства инцидента и уточнили, что возвращение воздушного судна было связано с «медицинской чрезвычайной ситуацией с пилотом».

В Delta Air Lines также рассказали, что самолет вернулся в MSP вскоре после вылета из-за «сообщенной медицинской проблемы, связанной с пилотом».

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«Экипаж соблюдал установленные процедуры, чтобы вернуться в MSP, где самолет безопасно приземлился. Поскольку безопасность является самым высоким приоритетом Delta, мы сосредоточены на поддержке пилота и наших клиентов, чтобы обеспечить продолжение путешествия», — говорится в заявлении.

В авиакомпании уточнили, что на борту находились 178 пассажиров и семь членов экипажа. После возвращения в Миннеаполис Delta сформировала новый экипаж, чтобы пассажиры могли продолжить полет в Орландо. В пункт назначения рейс прибыл в тот же вечер.

Напомним, во время рейса авиакомпании Batik Air в Индонезии оба пилота Airbus A320 со 153 пассажирами на борту одновременно заснули. Самолет на 28 минут потерял связь с диспетчерами и отклонился от курса из-за того, что второй пилот недоспал перед вылетом. Командир разрешил себе отдых, после чего уснул и его напарник.

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