Самолет Ryanair попал в турбулентность над Германией - 9 пострадавших из-за шторма

Самолет Ryanair. / © УНИАН

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Сильный шторм "Тем", обрушившийся на юг Германии, вызвал ряд чрезвычайных ситуаций, в том числе инцидент с пассажирским самолетом Ryanair. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Мальты, попало в сильную турбулентность и было вынуждено совершить экстренную посадку в аэропорту Меммингена (Бавария).

Об этом сообщает Tagesschau.

На борту находились 185 пассажиров. По информации полиции, восемь из них, а также один член экипажа, получили травмы разной степени тяжести. Трое пострадавших были госпитализированы: двухлетний ребенок получил ушибы, одна из пассажирок — рваная рана головы, еще один мужчина жаловался на боли в спине.

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После посадки в Меммингене, поскольку управление гражданской авиации Южной Баварии не дало разрешения на выполнение стыковочного рейса, авиакомпания Ryanair организовала для пассажиров альтернативный трансфер автобусами.

Шторм "Тим" охватил значительную часть Баварии и Баден-Вюртемберг. В северной Верхней Баварии и Верхнем Пфальце спасательные службы зафиксировали около 50 вызовов, в Нижней Баварии — около 40. Преимущественно это были выезды на ликвидацию последствий падения деревьев, очищение ливневых стоков и откачку воды из подтопленных подвалов. По предварительным данным, пострадавших в наземных инцидентах нет.

Метеорологи предупреждают о дальнейших усложнениях погодных условий и призывают граждан соблюдать осторожность.

Напомним, что во время приземления в аэропорту немецкого города Падерборна пассажирский самолет Airbus A320 ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

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