Самолет Ryanair резко изменил маршрут из-за туалетов: что случилось

Самолет Ryanair / © www.ryanair.com

Рейс Ryanair с Фуэртевентуры (Канарские острова) в Бристоль был вынужден совершить вынужденную посадку на соседнем острове Лансароте из-за неожиданной неисправности нескольких туалетов на борту.

Об этом пишет Daily Mail.

Рейс FR1667, следовавший в Бристоль, должен был выполнить посадку в 17:00 в понедельник, 8 декабря. Однако уже вскоре после взлета члены экипажа зафиксировали неисправность туалетов на борту. Из-за этого самолет вынужден был изменить маршрут и вернуться на соседний остров Лансароте примерно в 15:00, в самом начале длительного трехчасового путешествия. По словам местных диспетчеров, «некоторые туалеты» прекратили работать.

«Экипаж самолета, летевшего из Фуэртевентуры в Бристоль, попросил вернуться на Лансароте из-за проблем с частью туалетов. Самолет приземлился без проблем», — уточнили в соцсетях испанские диспетчеры.

После того как неисправность устранили на земле, самолет смог продолжить свой рейс в Бристоль. Причины и характер поломки пока остаются неизвестными. Издание Daily Mail обратилось к Ryanair за официальным комментарием.

Несмотря на отсутствие точных объяснений, понятно, что неполадки были довольно существенными, ведь именно они заставили изменить маршрут. Подобные ситуации случались и раньше: проблемы с туалетами на борту уже неоднократно становились причиной серьезных неудобств для пассажиров.

К слову, ранее рейс из США был полностью отменен после того, как у пассажирки случился сильный приступ диареи во время полета. Женщина, возвращаясь из Португалии, из-за острой потребности в туалете нарушила правила и поднялась с места, несмотря на включенное табло «пристегните ремни». После приземления в Ньюарке (Нью-Йорк) женщина провела в уборной около 20 мин., а когда вышла, узнала, что следующий рейс этого самолета отменен. Для уборки салона вызвали специалистов в защитных костюмах.