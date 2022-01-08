Самолет с двумя сотнями немецких туристов аварийно приземлился на Канарах: что произошло

Самолет с двумя сотнями немецких туристов аварийно приземлился на Канарах: что произошло

Всего через 34 минуты после взлета, самолет безопасно приземлился в аэропорту соседнего острова.

Самолет немецкой авиакомпании Condor совершил аварийную посадку на Канарских островах из-за неисправности двигателей. Самолет направлялся в Гамбург, однако выполнить рейс не удалось.

Об этом сообщает таблоид Bild.

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23-летний Boeing 757 вылетел из аэропорта Арресифе в 13:58. Уже через несколько секунд после того из самолета раздались громкие звуки, похожие на выстрелы. Очевидцы на земле заметили посыпавшиеся из двигателя искры.

После этого капитан летающего судна немедленно объявил чрезвычайную ситуацию и решил лететь к ближайшему аэропорту на соседнем острове Фуэртевентура. Там аэропорт предоставил самолету абсолютный приоритет при аварийной посадке из-за объявленной воздушной чрезвычайной ситуации.

На борту самолета было 209 пассажиров, два пилота и шесть бортпроводников. Всех безотлагательно известили об аварийной посадке.

Уже в 14:32, всего через 34 минуты после взлета, самолет безопасно приземлился в аэропорту Фуэртевентуры. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Пассажиров разместили в отелях, всех их пообещали отправить домой на самолете, который прибудет на смену из Франкфурта.

Пока причину поломки выясняют. Техники предполагают, что вызвать такую ситуацию мог поврежденный компрессор или столкновение с птицами.

Напомним, аэропорт казахской Алматы не будет работать по меньшей мере до понедельника, 10 января, после закрытия из-за протестов в стране.

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