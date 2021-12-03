Самолет с главой МИД Латвии попал в авиапроисшествие во время приземления: фото

Самолет с главой МИД Латвии попал в авиапроисшествие во время приземления: фото

В результате инцидента никто не получил травм.

В пятницу, 3 декабря, самолет Airbus латвийской авиакомпании AirBaltic, совершавший рейс из Стокгольма в Ригу, при приземлении в условиях сильного снегопада выкатился из маневровой дорожки в аэропорту.

Одним из 44 пассажиров этого самолета был министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщивший об авиапроисшествии на своей странице в Facebook.

"Незабываемая неделя: стокгольмский самолет соскользнул со взлетно-посадочной полосы по возвращении в Ригу... Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не случилось", — написал он в подписи к опубликованным фото.

В пресс-службе авиакопии сообщили, что в результате инцидента никто не получил травм, всех 44 пассажиров успешно доставили в терминал. До 15:00 аэропорт закрыли для приема самолетов. Пассажирский Airbus, попавший в аварию, специалисты будут осматривать в ангаре.

Напомним, ранее в турецком регионе Восточная Анатолия из-за мощных снегопадов десятки автомобилей застряли на дорогах.

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