Самолет с главой МИД Латвии попал в авиапроисшествие во время приземления: фото

В результате инцидента никто не получил травм.
В пятницу, 3 декабря, самолет Airbus латвийской авиакомпании AirBaltic, совершавший рейс из Стокгольма в Ригу, при приземлении в условиях сильного снегопада выкатился из маневровой дорожки в аэропорту.
Одним из 44 пассажиров этого самолета был министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщивший об авиапроисшествии на своей странице в Facebook.
"Незабываемая неделя: стокгольмский самолет соскользнул со взлетно-посадочной полосы по возвращении в Ригу... Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не случилось", — написал он в подписи к опубликованным фото.
В пресс-службе авиакопии сообщили, что в результате инцидента никто не получил травм, всех 44 пассажиров успешно доставили в терминал. До 15:00 аэропорт закрыли для приема самолетов. Пассажирский Airbus, попавший в аварию, специалисты будут осматривать в ангаре.
Напомним, ранее в турецком регионе Восточная Анатолия из-за мощных снегопадов десятки автомобилей застряли на дорогах.
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