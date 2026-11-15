Самолет с пассажирами столкнулся с грузовым Boeing: что известно об аварии

Поврежденный самолет в аэропорту Майами / © ABC News

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В Международном аэропорту Майами столкнулись грузовой Boeing 767 авиакомпании UPS и пассажирский самолет Boeing 737 компании Copa Airlines. Два человека получили незначительные травмы, а Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

Об этом сообщает ABC News.

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Обстоятельства столкновения самолетов UPS и Copa Airlines в аэропорту Майами

Рейс Copa Airlines Flight 427 прилетел в Майами из Панамы, а грузовой самолет UPS Flight 358 должен был отправиться в Боготу.

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Столкновение произошло 14 ноября примерно в 21:15 на пересечении двух рулежных дорожек. Об этом сообщил директор по коммуникациям аэропорта Грег Чин.

По предварительной информации Федерального управления гражданской авиации США, во время руления крыло пассажирского самолета зацепило носовую часть грузового борта. Перед этим диспетчеры приказали пилотам UPS пропустить рейс Copa Airlines. Как отмечает ABC News, экипаж UPS со временем признал, что самолет проехал дальше, чем имел.

На аудиозаписи разговоров с диспетчерами было слышно, как пилот Copa Airlines сообщает о столкновении: «Кто-то у нас врезался».

Последствия столкновения самолетов: пострадавшие и работа аэропорта

Медики осмотрели двух человек, которые получили незначительные травмы и оказали им помощь на месте. Доставлять пострадавших в больницу не пришлось.

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Несмотря на столкновение, аэропорт продолжил работу. Остальные рейсы перенаправили на соседние рулижные дорожки, поэтому инцидент не повлиял на общую работу аэропорта.

В UPS также подтвердили инцидент и заверили, что экипаж грузового самолета находится в безопасности.

«Нам известно об инциденте на земле в Майами с участием одного из наших самолетов. Наш экипаж в безопасности и мы готовы сотрудничать с соответствующими органами, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Безопасность наших работников и граждан является нашим высоким приоритетом», — говорится в заявлении компании.

Федеральное управление гражданской авиации США продолжает расследовать обстоятельства столкновения.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в США внезапно приостановили все вылеты из аэропортов страны. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США из-за проблем с системой связи, которой пользуются авиадиспетчеры.

Сбои усложнили координацию воздушного движения и привели к задержкам рейсов. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями от авиакомпаний и проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.

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