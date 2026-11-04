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Категория
Мир
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Самолет-скат: в США испытают революционный лайнер, который сменит авиацию

США разрабатывают революционный самолет Z4. На его испытания выделили грант в $5,3 млн.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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США разрабатывают революционный самолет Z4

США разрабатывают революционный самолет Z4

Американская компания JetZero разрабатывает инновационный пассажирский самолет Z4 формы "смешанное крыло", у которого двигатели расположены сверху на фюзеляже. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выделило им $5,3 млн., чтобы они протестировали эти двигатели в реальных полетах.

Об этом сообщили на официальном сайте JetZero.

Компания JetZero выбрала Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) для получения 5,3 миллиона долларов в рамках IV фазы программы FAA «Непрерывное снижение энергопотребления, выбросов и шума». Грант будет направлен на финансирование измерительного оборудования для двигателей, которое будет собирать данные для двигателей, расположенных в верхней части корпуса в конфигурации «смешанное крыло».

Отмечается, что JetZero будет собирать и предоставлять данные о воздушных потоках на воздухозаборнике двигателя и выходе из вентилятора во время взлета, набора высоты, крейсерского полета, а также во время наземных операций при боковом ветре — в реальной операционной среде вместо использования дорогостоящих испытательных стендов или имитационных.

Конструкция JetZero предусматривает установку двигателей в верхней части фюзеляжа, что уменьшает уровень шума для жителей прилегающих к аэропортам районов. Модель Z4 спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать до 50% более высокую топливную эффективность по сравнению с самолетами аналогичного класса со стандартной конструкцией «труба и крыло», которые используют те же технологии силовых установок. Ввод самолета в эксплуатацию запланирован на начало 2030-х годов.

Напомним, американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность создания специальной модификации истребителя F-16 для нужд Украины. Новый самолет может получить увеличенную дальность полета, современный радар и расширенные возможности для перехвата российских дронов и ракет.

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