Самолет снесло бешеным ветром со взлетно-посадочной полосы – видео

В Аргентине пассажирский самолет сдуло ветром со скоростью 160 км в час со взлетно-посадочной полосы.

Об этом пишет Daily Mail.

Сильные порывы ветра обрушились на аэропорт Aeroparque Jorge Newbery в Буэнос-Айресе 17 декабря, когда регион охватил сильный шторм.

Боинг 737-700 авиакомпании Aerolineas Argentinas был опрокинут ветром взлетно-посадочной полосой к лестнице, по которой пассажиры поднимались на борт, прежде чем он врезался в нее. Затем лестницу на скорости пронесло к машинам, которыми пользовались работники взлетно-посадочной полосы.

17-летний самолет с регистрационным номером LV-CAD получил повреждение, и его следующий регулярный рейс был отменен. Судно отправили на ремонт.

Сильный ураган, обрушившийся на выходные на Аргентину, унес жизни по меньшей мере 16 человек в стране и соседнем Уругвае.

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Метеорологическое агентство Уругвая сообщило, что два человека погибли в результате сильных порывов ветра. По данным местных СМИ, в Аргентине ранним утром в воскресенье женщина скончалась после падения дерева в городе Морено. Еще 13 человек погибли 16 декабря в городе Баия-Бланка после обрушения стены во время урагана.

Мощный штормовой ветер также свалил деревья и фонарные столбы в столице Буэнос-Айресе.

Напомним, количество жертв в результате землетрясения в северо-западной части Китая возросло до 131 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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