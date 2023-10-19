Самолет совершил аварийную пасадку из-за проблемы с дверью: пассажир рассказал об "ужасном опыте"

В Великобритании произошел опасный случай с самолетом компании Ryanair, совершавшим рейс из Белфаста в Эдинбург. Там произошли технические неисправности.

Об этом пишет independent.co.uk.

Самолет авиакомпании Ryanair был вынужден совершить разворот в воздухе после того, как в салоне сработало аварийное предупреждение.

Вскоре после вылета из международного аэропорта Белфаста в Эдинбург, Шотландия, пилот развернул самолет и приземлился в Северной Ирландии.

Согласно данным сайта Flightradar24, самолет взлетел в 19:48 17 октября, но вернулся на стоянку в Белфасте в 20:25.

Представители Ryanair сообщили, что инцидент был связан с "незначительной технической проблемой", в то время как пассажир на борту утверждал, что это было связано с дверью, добавив, что пережитый опыт был "ужасающим". Он также добавил, что экипаж тоже испугался, но действовал профессионально.

"Когда мы приземлились, они сказали, что это произошло из-за проблемы с датчиками дверей. Нам пришлось немного покружить, хотя это была аварийная посадка", — сказал один из пассажиров.

Грэм Кэдди, управляющий директор Международного аэропорта Белфаста, сказал, что аварийный свет загорелся в кабине пилотов вскоре после взлета.

"Это был аварийный свет, предупреждавший о разгерметизации, поэтому пилот немедленно спустился на более низкий уровень и вернулся в аварийном режиме", — сказал он в интервью BBC Radio Ulster.

Пресс-секретарь Ryanair сообщил: "Этот рейс из Белфаста в Эдинбург (17 октября) вернулся в международный аэропорт Белфаста вскоре после вылета из-за незначительной технической проблемы с самолетом. Самолет совершил нормальную посадку и, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, был быстро организован вылетевший альтернативный самолет".

У компании также извинились за ситуацию.

Напомним, в США самолет совершил аварийное приземление из-за подгузника для взрослых.

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