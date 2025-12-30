Самолет совершил аварийную посадку из-за странного запаха в салоне

Самолет авиакомпании Delta / © Associated Press

Рейс Delta Air Lines, следовавший из Орландо в Лос-Анджелес, был вынужден срочно совершить аварийную посадку из-за загадочного запаха в салоне. На борту самолета находилось 200 человек, которых экстренно эвакуировали после приземления в аэропорту Тампы.

Об этом сообщает People.

Самолет авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший рейс в Лос-Анджелес, был вынужден совершить аварийную посадку после того, как экипаж зафиксировал в салоне необычный запах. Как сообщил представитель Delta, рейс DL504 отправился из Орландо в Лос-Анджелес, однако в полете изменил курс и приземлился в международном аэропорту Тампы примерно в 11:30 по местному времени 27 декабря.

Самолет Airbus A321 сел внепланово «из соображений максимальной осторожности после того, как экипаж зафиксировал запах на борту», уточнил представитель авиакомпании. На борту на момент инцидента находились 194 пассажира и шесть членов экипажа.

«Пассажиров пересадили на другой самолет, и они вылетели в Лос-Анджелес позже в тот же день», — отметил представитель Delta.

Он добавил, что рейс отправился из Тампы вскоре после 15:00 и прибыл в международный аэропорт Лос-Анджелеса в 17:40 по местному времени.

Причина появления запаха пока официально не установлена.

«Для Delta безопасность наших пассажиров и экипажа является абсолютным приоритетом, и мы благодарны клиентам за терпение», — отметили в авиакомпании.

Этот случай произошел всего через несколько недель после аналогичного инцидента со странным запахом на борту самолета Delta во время посадки в Техасе. 16 декабря рейс Delta, который заходил на посадку в этом штате, обратился за помощью к экстренным службам из-за сообщения о «неизвестном запахе или испарениях» в салоне.

После прибытия самолета в международный аэропорт Сан-Антонио пять человек пожаловались на ухудшение самочувствия. Как тогда сообщили в пожарной службе Сан-Антонио, «в отчетах отмечалось о неизвестном запахе или испарениях внутри салона» самолета Delta.

После безопасной посадки все внеаэропортные подразделения экстренных служб были отменены, за исключением одной бригады скорой помощи.

Медики и четыре подразделения пожарной службы аэропорта осмотрели пятерых пассажиров рейса, «которые, по сообщениям, чувствовали себя плохо».

Напомним, рейс American Airlines, следовавший из Орландо в Финикс, совершил экстренную посадку в Хьюстоне из-за появления в салоне резкого запаха, который экипаж идентифицировал как выхлопные газы. В результате инцидента четырех членов экипажа и одного пассажира госпитализировали в больницу, а Федеральное управление гражданской авиации начало расследование причин технической неисправности самолета.