Самолет совершил аварийную посадку прямо в море – пилот чудом спасся (фото)

Пилоту удалось спастись после того, как его легкомоторный самолет аварийно приземлился в море.

В городе Портковл, на юге Уэльса, пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку в море, едва избежав столкновения в соседними домами и скалами, ему удалось выжить после падения.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам свидетелей, пилот отчаянно пытался восстановить контроль над заглохшим во время полета самолетом, прежде чем упасть в море.

После ужасного приземления пилот смог самостоятельно выбраться из самолета и добраться до берега.

Самолет совершил аварийную посадку прямо в море. Фото: скриншот.

Самолет совершил аварийную посадку прямо в море. Фото: скриншот.

"Самолет очень низко пролетел над домами. Если бы он не вернулся назад к морю, он мог бы врезаться в несколько домов и убить людей. Это было чудо", — рассказал Эллиот Джонс, который в то время гулял с собакой и стал свидетелем аварии.

По его словам, как только самолет заглох, пилот попытался перезапустить двигатели, но безуспешно.

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