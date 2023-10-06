Самолет совершил срочную посадку из-за пары, разбрасывавшей деньги: чем все закончилось (видео)

Сначала пара ссорилась с экипажем самолета, а затем между собой.

Самолет, летевший из Лондона в Бангкок, вынужден был совершать срочную посадку в Австрии из-за нескольких неадекватно ведущих себя туристов.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Группа туристов летела рейсом авиакомпании Eva Air из Лондона в Бангкок. Все было бы хорошо, если бы не пьяная пара, которая то и дело усложняла жизнь другим. В какой-то момент пьяные супруги вступили в спор. На борту самолета стало настолько опасно, что пришлось совершить срочную посадку.

Аварийная посадка стала прямым следствием потасовки на борту. Все началось с того, что одна женщина в состоянии алкогольного опьянения решила перейти из эконом-класса в премиум-класс и отказалась платить за это.

Ситуация вызвала большой ажиотаж, поэтому вмешался персонал. Через некоторое время другой нетрезвый пассажир – вероятно, партнер женщины – курил электронную сигарету на борту вопреки правилам. Это становилось опаснее с каждой минутой, поэтому были приняты радикальные меры.

Сотрудников авиакомпании, пытавшихся успокоить дебоширов, начали нецензурно оскорблять. Другие пассажиры пытались унять пьяную пару. Тогда мужчина и женщина начали спорить между собой, и из разговора стало ясно, что речь идет о деньгах. Усталый инцидентом пилот решил совершить экстренную посадку в Вене и попросить проблемных пассажиров покинуть самолет.

После того как самолет остановился в Австрии, произошел еще один инцидент с участием пары. Их пришлось выводить из самолета сотрудникам службы безопасности, сразу после того, как они вышли на взлетную полосу, пара продолжила спорить. В какой-то момент женщина бросила в мужчину пачку банкнот, разлетевшихся во все стороны.

Пассажиры наблюдали за этим действом и одному из них удалось снять событие на видео. На видео видно, как мужчина и полицейский пытаются поднять купюры с земли. На заднем плане также слышны крики людей: "Смотрите, это деньги". Несмотря на нестандартную ситуацию, самолет возобновил свой рейс с несколькочасовым опозданием и прибыл к месту назначения.

Напомним, дочь решила отомстить отцу на его похоронах и нарвалась на критику.

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