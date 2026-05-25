Самолет столкнулся с парапланеристом в небе: женщина чудом выжила (видео)

В австрийских Альпах у горы Шмиттенхэ пассажирский экскурсионный самолет врезался в параплан. В результате столкновения купол параплана разорвался пополам.

Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на обнародованное потерпевшей видео и данные местных медиа.

Пострадавшая парапланист по имени Сабрина зафиксировала момент аварии на камеру. На кадрах видно, как небольшой самолет пролетает в нескольких сантиметрах от ее головы и разрывает конструкцию параплана.

Спортсменка начала стремительно падать, пытаясь запутанными в веревках руками выпустить спасательный парашют. После успешного открытия резервного купола женщина совершила жесткое приземление.

По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, на место происшествия прибыл полицейский вертолет, который забрал опытную парапланистку и доставил ее в ближайший аэропорт. Несмотря на серьезность инцидента, женщина отделалась незначительными травмами.

«Я до сих пор не могу поверить, что сижу здесь и пишу это — и что кроме нескольких неприятных синяков и общих ушибов ничего серьезного не произошло», — отметила Сабрина.

Представители местных властей сообщили, что за штурвалом самолета, выполнявшего обзорный полет, находился 28-летний мужчина. Ему удалось без повреждений усадить воздушное судно в аэропорту Целль-ам-Зее.

Комментируя авиационное происшествие, пилот заявил, что избежать столкновения с парапланом в этих условиях было невозможно. Выясняются все обстоятельства инцидента.

