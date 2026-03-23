Самолет столкнулся с пожарной машиной во время посадки: какие последствия

Реактивный самолет компании Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной во время посадки / © скриншот с видео

В США в нью-йоркском аэропорту Ла-Гвардия региональный реактивный самолет компании Air Canada Express столкнулся с наземным транспортным средством сразу после приземления. ЧП произошло в воскресенье, 22 марта, вечером.

Как передает Reuters, ссылаясь на данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24, инцидент привел к полной остановке работы аэропорта.

На борту самолета находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. СМИ пишут о десятках раненых, в том числе — находившихся в машине чрезвычайных людей.

Детали инцидента

Самолет модели CRJ-900, прибывший из Монреаля, врезался в автомобиль на скорости около 39 км/ч (24 мили в час). Рейс выполнялся компанией Jazz Aviation, являющейся региональным партнером Air Canada.

Федеральное авиационное управление США (FAA) ввело запрет на взлет и посадку для всех самолетов (ground stop). Согласно сообщению регулятора, ограничения действовали по меньшей мере до 05:30 по Гринвичу (GMT).

На официальном сайте Ла-Гвардия отмечается, что приземлившиеся рейсы перенаправлены в другие аэропорты или возвращены в пункты вылета. В отдельном уведомлении FAA говорится, что аэропорт может оставаться закрытым до 18:00 GMT.

Реакция служб и состояние самолета

В заявлении Пожарной службы Нью-Йорка подтвердили, что спасатели работают на месте столкновения самолета и транспортного средства на взлетно-посадочной полосе, однако дополнительных деталей пострадавших пока нет.

На неподтвержденных кадрах в социальных сетях видно повреждение носовой части рухнувшего обратно. Агентство Reuters пока не смогло официально подтвердить подлинность этих видео.

Ранее мы писали о том, как российская ПВО случайно сбила самолет возле Москвы.