"Самолет судного дня" США совершил необычный полет возле Гренландии – что известно

Американский самолет E-6B / © Newsweek

Эксперты отметили, что стратегический командный самолет США E-6B, способный поддерживать связь с атомными подлодками, совершил необычный полет вблизи Гренландии.

Об этом сообщает Newsweek.

ВМС США подтвердили, что самолет E-6B, также известный как Mercury, находился на космической базе Питуфифик в Гренландии для плановых учений и операций с атомными подлодками в Тихом и Атлантическом океанах.

"Стратегические силы ВМС США выполняют глобальные операции по координации с боевыми командованиями, союзниками и странами-партнерами, включая арктический регион", - отметил командующий подводными силами США Джейсон Фишер в комментарии для Newsweek.

Почему это важно

На фоне усиления военного присутствия России и Китая в Арктике президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в приобретении Гренландии, ссылаясь на вопросы национальной и международной безопасности.

Размещение E-6B в Гренландии произошло после недавних заявлений Трампа о присутствии двух атомных подлодок в "соответствующих регионах" на фоне напряженности, связанной с высказываниями заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Военнослужащие США изучают контрольный список перед запуском самолета E-6B. / © Newsweek

В прошлом месяце в северной части Атлантики заметили одновременно самолет E-6B и атомную подлодку USS Maryland с баллистическими ракетами. ВМС США подтвердили их присутствие, подчеркнув взаимодействие с союзниками и партнерами для решения вопросов безопасности.

Что такое E-6B

По данным ВМС США самолет E-6B обеспечивает надежное командование и связь между Национальным командованием и стратегическими силами. Самолеты приписаны к 1-му крылу стратегической связи на авиабазе Тинкер, Оклахома.

E-6B может передавать команды атомным подлодкам под поверхностью океана через систему сверхнизких частот с двумя подвесными антеннами, радиус действия основной антенны – около 5 миль.

Помимо координации с подлодками в рамках миссии TACAMO, самолеты выполняют функции "зеркала" с системой управления запуском ALCS, позволяющей передавать коды для межконтинентальных баллистических ракет при выходе из строя наземных пунктов управления. В апреле E-6B имитировал запуск МБР с внедрением данной системы.