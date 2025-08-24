- Дата публикации
"Самолет судного дня" США совершил необычный полет возле Гренландии – что известно
Самолет E-6B, известный как "самолет судного дня", США замечен возле Гренландии. Самолет участвует в плановых учениях и обеспечивает связь с атомными подлодками, на фоне роста напряженности в Арктике.
Эксперты отметили, что стратегический командный самолет США E-6B, способный поддерживать связь с атомными подлодками, совершил необычный полет вблизи Гренландии.
Об этом сообщает Newsweek.
ВМС США подтвердили, что самолет E-6B, также известный как Mercury, находился на космической базе Питуфифик в Гренландии для плановых учений и операций с атомными подлодками в Тихом и Атлантическом океанах.
"Стратегические силы ВМС США выполняют глобальные операции по координации с боевыми командованиями, союзниками и странами-партнерами, включая арктический регион", - отметил командующий подводными силами США Джейсон Фишер в комментарии для Newsweek.
Почему это важно
На фоне усиления военного присутствия России и Китая в Арктике президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в приобретении Гренландии, ссылаясь на вопросы национальной и международной безопасности.
Размещение E-6B в Гренландии произошло после недавних заявлений Трампа о присутствии двух атомных подлодок в "соответствующих регионах" на фоне напряженности, связанной с высказываниями заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
В прошлом месяце в северной части Атлантики заметили одновременно самолет E-6B и атомную подлодку USS Maryland с баллистическими ракетами. ВМС США подтвердили их присутствие, подчеркнув взаимодействие с союзниками и партнерами для решения вопросов безопасности.
Что такое E-6B
По данным ВМС США самолет E-6B обеспечивает надежное командование и связь между Национальным командованием и стратегическими силами. Самолеты приписаны к 1-му крылу стратегической связи на авиабазе Тинкер, Оклахома.
E-6B может передавать команды атомным подлодкам под поверхностью океана через систему сверхнизких частот с двумя подвесными антеннами, радиус действия основной антенны – около 5 миль.
Помимо координации с подлодками в рамках миссии TACAMO, самолеты выполняют функции "зеркала" с системой управления запуском ALCS, позволяющей передавать коды для межконтинентальных баллистических ракет при выходе из строя наземных пунктов управления. В апреле E-6B имитировал запуск МБР с внедрением данной системы.