"Самолет Судного дня" Трампа совершил необычный полет на фоне обострения с Ираном

"Самолет Судного дня" Boeing E-4B / © Википедия

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Во вторник, 17 июня, экстренный самолет президента США Дональда Трампа Boeing E-4B «Nightwatch», также известный как «самолет Судного дня», совершил загадочный полет на фоне эскалации между Ираном и Израилем.

Об этом сообщает The Daily Mail

Этот самолет называют «воздушным командным пунктом США» на случай ядерной войны. Он может находиться в воздухе неделями и специально разработан для выживания в случае ядерного нападения и координации военных действий.

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Самолет вылетел из штата Луизиана, пролетел вдоль атлантического побережья США, сделал петлю над Вирджинией и Северной Каролиной, после чего приземлился на объединенной базе Эндрюс рядом с Вашингтоном.

Миссия длилась более четырех часов, вызвав много обсуждений в Интернете, особенно после того, как пользователи заметили никогда ранее не виданный позывной ORDER01 вместо обычного ORDER6.

Некоторые наблюдатели предположили, что миссия может быть связана с усилением президентской безопасности на фоне роста опасений относительно эскалации ядерной угрозы на Ближнем Востоке.

Последний раз такие меры принимали после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда самолет использовался как безопасное убежище для президента Джорджа Буша-младшего.

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Что известно о «самолете Судного дня»

США имеют в общей сложности четыре самолета E-4B, которые имеют уникальные возможности, которые не могут быть воспроизведены ни одним другим самолетом, используемым ВВС.

Они имеют тепловую и ядерную защиту, способны выдерживать ядерные взрывы, электромагнитные воздействия и кибератаки. Они также могут запускать ответные ракеты.

Самолет несет специальное оборудование и может связываться с кем-либо в любой точке мира, а также поддерживать аналитиков и стратегов во время полета. E-4B имеют 67 спутниковых антенн в лучевом куполе.

Хотя цель вторничной миссии неизвестна, она состоялась за несколько часов до того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна «будет твердо стоять против навязанной войны, так же как он будет твердо стоять против навязанного мира».

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Напряженность между США и Ираном возросла после заявления Трампа с требованием от Тегерана «безоговорочной капитуляции»

Напомним, во вторник, 17 июня, издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Иран готов нанести ракетный удар по американским базам на Ближнем Востоке.