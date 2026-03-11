- Дата публикации
«Самолет судного дня» заметили над США: он несколько часов делал странные маневры
В небе над Калифорнией был замечен стратегический самолет ВМС США Boeing E-6B Mercury, известный как «самолет судного дня». Он представляет собой воздушный командный пункт, который может управлять ядерными силами США.
В воскресенье, 8 марта, очевидцы увидели большой самолет, летевший на необычно низкой высоте и несколько раз пролетавший над Центральной долиной Калифорнии. Впоследствии специалисты установили, что это был Boeing E-6B Mercury – один из самых секретных самолетов американских ВМС.
Об этом сообщает FOX24.news.
По словам местных жителей, самолет около двух часов выполнял тренировочные мероприятия, в том числе имитировал посадки в международном аэропорту Фресно-Йосемити.
Что это за «самолет судного дня»
E-6B Mercury используется в качестве воздушного командного пункта для управления ядерными силами США.
Как пояснил отставной генерал-майор ВВС США Клей Гаррисон, этот самолет может взять на себя управление ядерной триадой в случае уничтожения наземных центров управления.
По его словам, самолет способен:
передавать команды стратегическим бомбардировщикам;
управлять межконтинентальными баллистическими ракетами;
поддерживать связь с подлодками, оснащенными ядерными ракетами.
Защита от ядерного удара
Конструкция самолета специально разработана так, чтобы выдерживать электромагнитный импульс (ЭМИ), который может возникнуть при ядерном взрыве.
Именно поэтому E-6B Mercury может оставаться функциональным даже при масштабной атаке.
Основная миссия самолета – обеспечить непрерывную систему управления ядерными силами США для президента, министра обороны и Стратегического командования.
Сколько таких самолетов в США
ВМС США эксплуатируют две боевые эскадрильи самолетов E-6B Mercury.
Их основной базой является авиабаза Тинкер в Оклахоме, но самолеты регулярно выполняют полеты из других баз, в частности:
авиабазы Тревис в Калифорнии;
авиабазы Оффатт в Небраске;
военно-морской авиабазы Патуксент-Ривер в Мэриленде.
Эти самолеты могут быстро перебрасываться на разные базы в зависимости от потребностей командования США.
Напомним, что на фоне обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке западные страны усиливают военно-морское присутствие в регионе. Соединенные Штаты могут направить туда еще один авианосец, а Франция и Великобритания готовят собственные корабли к возможному развертыванию.
Также в Соединенных Штатах могут снова ввести военный призыв для возможности отправки войск в Иран на фоне продолжающейся военной операции.