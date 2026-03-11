«Самолет судного дня» заметили над США: он несколько часов делал странные маневры

E-6B Mercury / © Википедия

В воскресенье, 8 марта, очевидцы увидели большой самолет, летевший на необычно низкой высоте и несколько раз пролетавший над Центральной долиной Калифорнии. Впоследствии специалисты установили, что это был Boeing E-6B Mercury – один из самых секретных самолетов американских ВМС.

Об этом сообщает FOX24.news.

По словам местных жителей, самолет около двух часов выполнял тренировочные мероприятия, в том числе имитировал посадки в международном аэропорту Фресно-Йосемити.

Что это за «самолет судного дня»

E-6B Меркурий. / © Фото из открытых источников

E-6B Mercury используется в качестве воздушного командного пункта для управления ядерными силами США.

Как пояснил отставной генерал-майор ВВС США Клей Гаррисон, этот самолет может взять на себя управление ядерной триадой в случае уничтожения наземных центров управления.

По его словам, самолет способен:

передавать команды стратегическим бомбардировщикам;

управлять межконтинентальными баллистическими ракетами;

поддерживать связь с подлодками, оснащенными ядерными ракетами.

Защита от ядерного удара

Конструкция самолета специально разработана так, чтобы выдерживать электромагнитный импульс (ЭМИ), который может возникнуть при ядерном взрыве.

Именно поэтому E-6B Mercury может оставаться функциональным даже при масштабной атаке.

Основная миссия самолета – обеспечить непрерывную систему управления ядерными силами США для президента, министра обороны и Стратегического командования.

Сколько таких самолетов в США

ВМС США эксплуатируют две боевые эскадрильи самолетов E-6B Mercury.

Их основной базой является авиабаза Тинкер в Оклахоме, но самолеты регулярно выполняют полеты из других баз, в частности:

авиабазы Тревис в Калифорнии;

авиабазы Оффатт в Небраске;

военно-морской авиабазы Патуксент-Ривер в Мэриленде.

Эти самолеты могут быстро перебрасываться на разные базы в зависимости от потребностей командования США.

Напомним, что на фоне обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке западные страны усиливают военно-морское присутствие в регионе. Соединенные Штаты могут направить туда еще один авианосец, а Франция и Великобритания готовят собственные корабли к возможному развертыванию.

Также в Соединенных Штатах могут снова ввести военный призыв для возможности отправки войск в Иран на фоне продолжающейся военной операции.