Самолет Трампа чуть не попал в катастрофу над Нью-Йорком — Bloomberg
Авиадиспетчер заметил, что высоты самолета Air Force One, в котором находился президент Трамп, и пассажирского лайнера похожи, а их траектории совпадают.
Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию опасно приблизился к пассажирскому лайнеру в небе над Нью-Йорком.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Инцидент произошел с рейсом 1300 Spirit, Airbus SE A321, следовавшим из Форт-Лодердейла в Бостон и как раз пролетавшим над Лонг-Айлендом.
Авиадиспетчер заметил, что высоты самолета Air Force One, в котором находился президент Трамп, и пассажирского лайнера похожи, а траектории полета совпадают. Он попытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс.
Подтверждение опасного сближения президентского самолета с рейсом Spirit впервые было опубликовано учетной записью @JonNYC в медиа-приложении Bluesky. Аудиозаписью поделился @thenewarea51 на платформе X.
На этой записи слышно, что диспетчер обратился к экипажу гражданского самолета: «Уверен, вы понимаете, кто это… Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните направо на 20 градусов».
После того, как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. «Spirit 1300 поверните направо на 20 градусов. Немедленно», — сказал он.
В конце концов, пилоты пассажирского самолета подтвердили изменение маршрута.
Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией прибыл в Лондон с историческим вторым государственным визитом.
Великобритания надеется, что личное общение президента США Дональда Трампа с королем Чарльзом поможет главе Белого дома изменить позицию относительно войны в Украине.