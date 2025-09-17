Самолет президента США Дональда Трампа / © Associated Press

Реклама

Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию опасно приблизился к пассажирскому лайнеру в небе над Нью-Йорком.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инцидент произошел с рейсом 1300 Spirit, Airbus SE A321, следовавшим из Форт-Лодердейла в Бостон и как раз пролетавшим над Лонг-Айлендом.

Реклама

Авиадиспетчер заметил, что высоты самолета Air Force One, в котором находился президент Трамп, и пассажирского лайнера похожи, а траектории полета совпадают. Он попытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс.

Подтверждение опасного сближения президентского самолета с рейсом Spirit впервые было опубликовано учетной записью @JonNYC в медиа-приложении Bluesky. Аудиозаписью поделился @thenewarea51 на платформе X.

На этой записи слышно, что диспетчер обратился к экипажу гражданского самолета: «Уверен, вы понимаете, кто это… Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните направо на 20 градусов».

После того, как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. «Spirit 1300 поверните направо на 20 градусов. Немедленно», — сказал он.

Реклама

В конце концов, пилоты пассажирского самолета подтвердили изменение маршрута.

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией прибыл в Лондон с историческим вторым государственным визитом.

Великобритания надеется, что личное общение президента США Дональда Трампа с королем Чарльзом поможет главе Белого дома изменить позицию относительно войны в Украине.