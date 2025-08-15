Самолет Трампа первым приземлился на Аляске

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Самолет президента США Дональда Трампа первым прибыл на авиабазу Элмендорф в Анкоридже на Аляске, где 15 августа должен состояться саммит американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что Трамп лично поприветствует Путина после прибытия российского лидера. Это будет первая встреча президентов США и России после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Как сообщают российские пропагандисты, самолет Ил-96, которым летит президент государства-агрессора, недавно включил транспондер и пролетает над Аляской: около 22:00 должен быть на месте.

Ил-96 летит без указания мест вылета и назначения и сейчас является самым отслеживаемым самолетом в мире.

Как сообщает CNN, на взлетной полосе авиабазы Элмендорф подготовлена сцена для прибытия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Для лидеров расстелили красную дорожку в форме буквы L, чтобы они могли спуститься к платформе с надписью «АЛЯСКА 2025».

Самой большой особенностью является то, что рядом с красной дорожкой выстроились четыре истребителя F-22 Raptor.

Среди обязанностей авиационных эскадрилий в Эльмендорфе является перехват российских самолетов, которые осмеливаются вторгнуться в американское воздушное пространство.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин прилетит в американский город Анкоридж на Аляске в пятницу, 15 августа, ровно в 11 часов по местному времени (в 22 часа по Киеву)

Он заверил, что российский президент не опоздает на встречу и добавил, что во время четырехчасового перелета в Анкоридж он будет перечитывать тезисы по всей проблематике переговоров.