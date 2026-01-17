Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за "бомбы"

Турецкие авиалинии / © Tripway.com

Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Истамбула в Барселону, совершил экстренную посадку после того, как в названии Wi-Fi одного из пассажиров было замечено якобы «бомбовую угрозу».

Об этом пишет издание People.

Об этом сообщил старший вице-президент по коммуникациям компании Turkish Airlines Яхья Юстюн в своем аккаунте X (бывший Twitter).

По данным авиакомпании, инцидент произошел 15 января во время рейса TK1853, вылетевшего из Истамбула около 9:00 утра по местному времени. Когда Airbus A321 приближался к аэропорту Барселоны имени Жозепа Таррадельяса, самолет дважды совершил круг над восточным побережьем Испании, ожидая посадки.

Юстюн сообщил, что во время приближения к аэропорту было обнаружено, что один из пассажиров включил точку доступа к интернету на борту и назвал ее так, что в сети содержалась «бомбовая угроза». В ответ экипаж немедленно применил все процедуры безопасности в соответствии с протоколами авиационной безопасности.

После посадки самолета компетентные службы провели тщательный осмотр судна в рамках международных правил авиационной безопасности. По результатам проверки, никаких опасных предметов или взрывчатки найдено не было, и сигнал тревоги был деактивирован.

Юстюн добавил, что авиакомпания инициировала меры для идентификации пассажира, который создал фальшивую угрозу, а также для начала правового процесса против него. Возвращение самолета в Истамбул будет осуществлено после посадки нового комплекта пассажиров.

Представители Испанской гражданской гвардии подтвердили, что во время тщательного обыска самолета ничего подозрительного не обнаружено, а полиция начала расследование, чтобы установить лицо, которое распространило ложную информацию.

Инцидент не вызвал пострадавших среди пассажиров или экипажа, однако заставил применить стандартные процедуры безопасности и временно задержал рейс.

